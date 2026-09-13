Нов кошмар в Плевен. Вряла вода изригна /ВИДЕО/
Преди два дни стана ясно, че водният режим в Плевен остава в сила
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Преди два дни стана ясно, че водният режим в Плевен остава в сила
Причината е вряла вода от цистерна
По чудо няма пострадали
Тръба в вряла вода отне 4 живота
Двама загинаха на място
Благоевград. Малко момиче от Благоевград е прието тази нощ в "Пирогов" след като се заляло с вряла вода. Към 21.30 часа момичето е постъпило в МБАЛ-...