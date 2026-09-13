Издирват военнослужещ изчезнал на Витоша
Сигналът е подаден от колегите му, след като вчера не се явил на работа
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Сигналът е подаден от колегите му, след като вчера не се явил на работа
Военни прокурори поемат разследването на убийството и самоубийството
По време на занятие по плувна подготовка е починал военнослужещ от състава на Военноморските сили
26-годишната чернокожа военнослужеща Дешона Барбър от окръг Колумбия стана победителка в 65-ия ежегоден конкурс за красота "Мис САЩ", съобщи Асошиейте...
Военнослужещ от Бургас получи присъда от военен съд Сливен за контрабанда на злато и сребро под формата на бижутерия. В.Ч., който служи в поделение на...
Исламабад. Военнослужещ загина при сблъсък с въоръжени лица в Пакистан. Двама въоръжени нападатели с мотоциклети са открили огън срещу пост на граничн...
Единият от подсъдимите е военнослужещ сержант