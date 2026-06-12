Путин: Няма да позволим военен натиск
Никой не може да има военно превъзходство над Русия. Това заяви президентът Владимир Путин на тържествения концерт по случай армейския празник 23 февр...
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Никой не може да има военно превъзходство над Русия. Това заяви президентът Владимир Путин на тържествения концерт по случай армейския празник 23 февр...