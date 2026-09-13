Голяма наша река преля! Кризисен щаб решава съдбата на хората
От снощи валежите в района не са спирали
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От снощи валежите в района не са спирали
Казанлък осъмна във воден ад. Цяла нощ огромни камиони превозват строителни отпадъци, с които се строи дига на р. Стара река, който е придошла през н...
Ловеч. Над четири пъти се е покачило нивото на река Осъм край Ловеч, алармира БНР. Поради обилните валежи тази сутрин са измерени 60 сантиметра при 14...
Плевен. Нова мантинела бе поставена на моста на р. Вит така, че да не допуска минувачи до опасен участък. По цялата дължина на съоръжението при село...