Московски сезира ЕК за блокадата
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски поиска съдействие от европейския комисар по транспорта Виолета Бул...
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Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски поиска съдействие от европейския комисар по транспорта Виолета Бул...
Това стана ясно след среща на Сергей Станишев с комисар Виолета Булц в Страсбург Транспортен коридор "Дунав" е ключов, но капацитетът му не се използ...
Комисията по транспорт на Европейския парламент одобри кандидата на Словения Виолета Булц за еврокомисар, съобщи парламентарната група на социалистите...
Кандидатката на Словения се очаква да поеме ресора транспорт Новоизбраният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер обяви намерението си да включи словенскат...
Словения ще издигне заместник министър-председателя Виолета Булц за свой нов кандидат за еврокомисар, след като бившият премиер Аленка Братушек напусн...