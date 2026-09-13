Станишев: Транспортният коридор "Дунав" е сред приоритетите на ЕК

Това стана ясно след среща на Сергей Станишев с комисар Виолета Булц в Страсбург Транспортен коридор "Дунав" е ключов, но капацитетът му не се използ...