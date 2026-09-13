Всичко за Виолета Булц

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ЕП одобри Виолета Булц

ЕП одобри Виолета Булц

Комисията по транспорт на Европейския парламент одобри кандидата на Словения Виолета Булц за еврокомисар, съобщи парламентарната група на социалистите...

21 октомври | 11:13
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