Вицепрезидентът песимист за реформата в ЕС
"Песимист съм по отношение на реформата, от която се нуждаят европейските институции, каза във Велики Преслав Йотова
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"Песимист съм по отношение на реформата, от която се нуждаят европейските институции, каза във Велики Преслав Йотова
Илияна Йотова ще поздрави жителите и гостите на празника и ще награди победителите в традиционния международен конкурс за винопроизводители
Вицепрезидентът на Сиера Леоне е поставен под карантина заради съмнение за ебола. Наскоро негов телохранител е починал заради Смъртоносния вирус. Сам...
Рим. Вицепрезидентът на "Милан" Адриано Галиани се оттегля от поста си след 27 години в клуба. Според твърденията в италианските медии решението му е...