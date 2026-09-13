Тони Димитрова дава старт на 7-ото издание на "Виа Понтика"
Международния фестивал на младите в изкуството събира в Балчик 150 студенти от седем държави Добрич. От 9 септември с концерт започва тазгодишното из...
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Международния фестивал на младите в изкуството събира в Балчик 150 студенти от седем държави Добрич. От 9 септември с концерт започва тазгодишното из...
Добрич. В началото на септември Балчик за седма година по ред ще е домакин на талантливи млади хора от България, Испания, Словения, Азербайджан, Узбек...
Правим "Виа Понтика" 2, свързваме в маршрут 17 гробници от Долината на царете