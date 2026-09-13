Всичко за Ветровито

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Ветровито и в неделя

Ветровито и в неделя

София. В неделя сутринта над страната ше има разкъсана облачност, по-значителна над северозападните и североизточните райони. Минималните температури...

07 декември | 17:50
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Ветровито време в петък

Ветровито време в петък

София. Времето в петък ще бъде ветровито. С умерен, в Дунавската равнина и източните райони до силен вятър от запад-северозапад. Ще има разкъсана обл...

28 ноември | 21:01
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Ветровито и в неделя

Ветровито и в неделя

София. У нас неделният ден ще започне с температури от 10 до 15 градуса, по високите западни полета по-ниски - 5, 9. През деня над страната ще преобла...

14 септември | 17:26
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Хладно и ветровито с валежи

Хладно и ветровито с валежи

София. Времето у нас ще е динамично и хладно за края на юни. Облачността ще бъде значителна с краткотрайни превалявания, в централните и източните рай...

29 юни | 17:29
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