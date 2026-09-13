Хладно и ветровито. Кога лятото се връща?
Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса
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Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса
София. В неделя най-ниските температури у нас ще бъдат от минус 10 до 0 градуса. Времето над по-голямата част от страната ще бъде облачно. На места в...
София. Тази нощ облачността ще е променлива, а утре по-често значителна. След временно отслабване през нощта, утре вятърът от запад отново ще се усили...
София. В неделя сутринта над страната ше има разкъсана облачност, по-значителна над северозападните и североизточните райони. Минималните температури...
София. Времето в петък ще бъде ветровито. С умерен, в Дунавската равнина и източните райони до силен вятър от запад-северозапад. Ще има разкъсана обл...
София. У нас неделният ден ще започне с температури от 10 до 15 градуса, по високите западни полета по-ниски - 5, 9. През деня над страната ще преобла...
София. Времето у нас ще е динамично и хладно за края на юни. Облачността ще бъде значителна с краткотрайни превалявания, в централните и източните рай...