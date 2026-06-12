Австрийка изравни Стенмарк по титли
Микаела Кирхгасер с четвърто поредно злато в отборното Вейл/Бийвър Крийк. Австрийката Микаела Кирхгасер изравни по поредни титли в една дисциплина от...
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Микаела Кирхгасер с четвърто поредно злато в отборното Вейл/Бийвър Крийк. Австрийката Микаела Кирхгасер изравни по поредни титли в една дисциплина от...