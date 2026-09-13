ЦСКА готви шеметен трансфер през лятото. Връща си национал
Към днешна дата цената на играча е 1 500 000 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Валентин Антов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Към днешна дата цената на играча е 1 500 000 евро
Валентин Антов премина в Монца
Може да осъществи втори много голям трансфер само за половин година.
Треньор и медии с добри думи за играча
Валентин Антов спечели гласовете на феновете в дербито
Един от най-големите таланти на ЦСКА Валентин Антов е получил тежка контузия, която ще го извади от игра поне за 6 месеца. Талантливият централен бран...