Обновяват над 140 училища в страната
Над 140 професионални училища в цялата страна ще бъдат реновирани по оперативна програма „Региони в растеж“, съобщи днес в Бургас министърът на обра...
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Над 140 професионални училища в цялата страна ще бъдат реновирани по оперативна програма „Региони в растеж“, съобщи днес в Бургас министърът на обра...
Учебният процес днес е преустановен в 334 училища в страната, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Поради влошената пътна обстановк...
Седем тежки катастрофи са станали през изминалото денонощие. Двама са загиналите, а петима ранените, съобщиха от МВР. След обилните снеговалежи пътна...