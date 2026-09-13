Осъдиха лекарка на 1 година условно за фалшив ТЕЛК
На една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок бе осъдена лекарката от Търговище, която преди две седмици взе подкуп от 200 лева от...
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На една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок бе осъдена лекарката от Търговище, която преди две седмици взе подкуп от 200 лева от...
Побойник, пуснал в действие юмруците си срещу свой ученик, получи окончателна условна присъда
Жена от Петричкия край, която набирала проститутки в хотел, се отърва само с условна присъда. С.К. постигна споразумение с прокуратурата, а то бе одоб...
Перник. Жител на дупнишкото село Яхиново получи условна присъда от Пернишкия окръжен съд заради опит да подкупи полицаи. 26-годишният Марио Венциславо...