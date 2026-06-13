Нито един ученик от ромския квартал в Гърмен не е на училище
Уплашени са от опита за атака на футболните фенове във вторник Втора седмица децата на ромите в квартал „Кремиковци" в Гърмен не ходят на училище. Ро...
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Уплашени са от опита за атака на футболните фенове във вторник Втора седмица децата на ромите в квартал „Кремиковци" в Гърмен не ходят на училище. Ро...