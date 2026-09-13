Филип Морис отчитат важен напредък в постигането на бъдеще без дим
Компанията представи Интегриран годишен доклад за устойчиво развитие за 2022 г.
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Компанията представи Интегриран годишен доклад за устойчиво развитие за 2022 г.
Днес, 31 май, се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Денят се провежда по цял свят всяка...
Община Стара Загора, Болница „Тракия" и фирма „Медицинска техника инженеринг" се присъединяват към Световния ден без тютнев дим На 31 май медицински...
Два пъти са се увеличили проверките за тютюнопушене на обществени места във Врачанско, сочат последните актуални данни на РЗИ. От началото на годината...
Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО), припомня БГНЕС. Денят се пр...
Правителството е опасно за вашето здраве, предупреждават реформаторите