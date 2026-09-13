БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в стадото на Рилската света обител
Изследването за трихинелоза остава жизненоважна превантивна мярка
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Изследването за трихинелоза остава жизненоважна превантивна мярка
Домашните суджуци и луканки преди консумация задължително трябва да се затоплят за минута или две в микровълнова печка...
След консумация на луканки, приготвени от диво прасе, отстреляно в землището на гр. Малко Търново, заболяват 8 души, 6 от които са хоспитализирани...
Монтана. През ловния сезон на глиганите, който приключи в последната неделя, ловците от сдружението „Огоста" в Монтана са отстреляли 200 екземпляра. 9...