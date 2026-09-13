ЦСКА без Янчев на двубоя с "Литекс"
София. Тодор Янчев няма да играе с ЦСКА в Ловеч. Капитанът ще пропусне гостуването на червените на "Литекс" заради наказание. Това става ясно от Бълга...
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София. Тодор Янчев няма да играе с ЦСКА в Ловеч. Капитанът ще пропусне гостуването на червените на "Литекс" заради наказание. Това става ясно от Бълга...
София. Капитанът на Левски Станислав Ангелов и бившият такъв на ЦСКА - Тодор Янчев не пожелаха да говорят за Вечно дерби, което е събота. Ангелов...
София. Тодор Янчев, който тази седмица се завърна в ЦСКА попадна в групата на "червените" са дербито срещу Локомотив София. Двубоят е в събота от 18,0...
София. Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев се завръща на "Българска армия". Полузащитникът играеше за Славия до този момент. Янчев обаче се е разбрал...
София. Легендата на ЦСКА Тодор Янчев избухна остро срещу собствениците на "червените" Димитър Борисов и Иво Иванов, като с нескрито негодувание ги нар...