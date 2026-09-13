Откриха телата на 21 бежанци край бреговете на Егейско море
Турските власти обявиха, че са открили телата на 21 души на две отделни места край бреговете на Егейско море, съобщи „Гардиън". Сред загиналите има 3...
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Турските власти обявиха, че са открили телата на 21 души на две отделни места край бреговете на Егейско море, съобщи „Гардиън". Сред загиналите има 3...
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