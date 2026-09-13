Приемат оферти до 16 септември за ТБ "Виктория"
Банката продаде част от портфейла си и сега работи нормално, вече има кандидати До 16 септември 2016 г. 14 часа българско време е срокът за подаване...
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Банката продаде част от портфейла си и сега работи нормално, вече има кандидати До 16 септември 2016 г. 14 часа българско време е срокът за подаване...
3,7 млрд. лева са депозитите от КТБ, които ще изплаща Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). На 22 декември врати ще отвори дъщерната ТБ...
"Банк Российский Кредит" поискала среща и дискусия "Банк Российский Кредит" проявява интерес към ТБ "Виктория". Новината бе потвърдена от Министерств...