Важно за шофьорите. Ограничава се движението на ключово място
Спирането на трафика през нощта ще е за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка
Следете всички новини, анализи и коментари за Тази Нощ. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спирането на трафика през нощта ще е за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка
Най-силното от тях е било с магнитуд 2.8
Първоначално се чу звук сякаш духа адски силен вятър и след това последва доста силно разлюляване, разказва потърпевш от Велики Преслав
Първото и единствено за тази година пълно слънчево затъмнение ще е тази нощ, когато в другата част на света съответно е ден. То започва в 23.30 часа п...