Почитаме Свети мъченик Виктор
Днес православната църквата почита паметта на Свети мъченик Виктор. Имен ден празнуват много българи, кръстени Виктор и Виктория. Името идва от латинс...
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Днес православната църквата почита паметта на Свети мъченик Виктор. Имен ден празнуват много българи, кръстени Виктор и Виктория. Името идва от латинс...