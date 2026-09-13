Нови открития! Павиран град у нас на хиляди години
През тази година разкопки в селището ще има само през юни
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През тази година разкопки в селището ще има само през юни
Задържани са 12 души, установени са 2 лица, обявени за общодържавно издирване
Жителите на Суворово заслужават много повече. Затова преодолейте страха и гласувайте за промяната, за адекватна и компетентна администрация, която мож...
Суворово. „При един нов мандат за ГЕРБ ще реализираме по линия на европейските проекти модерна ветеринарна клиника в Суворово, ще доизградим канализац...