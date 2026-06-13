85 млн. евро е глътнала "Нотр Дам" досега
На този етап не може да се каже, че "Нотр Дам" е спасена, тъй като предстои един много важен етап - демонтирането на инсталираните около фасадата на с...
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На този етап не може да се каже, че "Нотр Дам" е спасена, тъй като предстои един много важен етап - демонтирането на инсталираните около фасадата на с...