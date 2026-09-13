Нови скандални разкрития за незаконния град в Баба Алино
Институциите са знаели още през 2024 година
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Институциите са знаели още през 2024 година
Регионалният министър смени началника
София. Началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) Милка Гечева е уволнена вчера, стана ясно от изказването на Лиляна Павлова от ГЕ...