Студенти от НБУ създадоха комуникационни стратегии за финалистите от Vivacom Регионален грант
Разделени в екипи, студентите се включиха активно в целия процес
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Разделени в екипи, студентите се включиха активно в целия процес
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