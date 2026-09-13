Проговори Стоян Братоев. Какво се случва след промените с метрото
"Метрополитен" се управлява с два подписа - моя и на Братоев, заяви Найден Найденов
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"Метрополитен" се управлява с два подписа - моя и на Братоев, заяви Найден Найденов
В момента приоритетни са трите станции по бул. "Владимир Вазов"
Новата, трета линия на софийското метро е изцяло оградена, но там влаковете са един тип
Надеждите са да се съкрати това време, но сериозно отклонение няма да има
Не се е забавило пускането на третия лъч и всичко е в срокове, каза шефът на "Метрополитен"
Спецът се отделя от влакчето само за седмица в годината Стоян Братоев чете по едно криминале на ден, радват го две внучета Метрото е голям, сложен и...
София. "Третата линия на софийското метро ще бъде с опция за движение на автоматични влакове", заяви директорът на Метрополитен – София Стоян Братоев,...