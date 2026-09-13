Всичко за Стоян Братоев

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Двигателят на метрото

Двигателят на метрото

Спецът се отделя от влакчето само за седмица в годината Стоян Братоев чете по едно криминале на ден, радват го две внучета Метрото е голям, сложен и...

14 май | 21:10
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