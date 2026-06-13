Разговори в Силистра за Дунав мост – 3
Областният управител на Силистра Стоян Бонев и кметът на Кълъраш Даниел Драгулин обсъдиха обща стратегия за изграждането на Дунав мост – 3. Двамата с...
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Областният управител на Силистра Стоян Бонев и кметът на Кълъраш Даниел Драгулин обсъдиха обща стратегия за изграждането на Дунав мост – 3. Двамата с...