Северната перла! Коя е новата европейска столица на културата Оулу
Сред най-впечатляващите събития ще е фестивалът за електронна музика “Замръзналите хора”
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Сред най-впечатляващите събития ще е фестивалът за електронна музика “Замръзналите хора”
Градът на Карл Маркс чака два милиона туристи
София. Българският град, който ще бъде кандидат за „Европейска столица на културата" е Пловдив. Градовете, които стигнаха до финалния етап са Велико...
Пловдив. Солун и Асоциацията на солунчани подкрепиха Пловдив в кандидатурата му за Европейска столица на културата през 2019 г. Това обяви зам.-кметъ...
Велико Търново. 1000 доброволци ще помагат на кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата. До момента в различните инициативи н...
Петър Стоянович даде старт на благородното състезание
София. Осем града са се кандидатирали за „Европейска столица на културата 2019", съобщиха от Министерството на културата. Те официално ще се представя...
София. Министерството на културата в качеството си на координационен орган за конкурса за избор на български град за „Европейска столица на културата"...
Варна. "Със своите забележителности, 14 музея и много фестивали Варна трябва да участва в Европейската туристическа мрежа на градовете с подобен фоку...