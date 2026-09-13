Благотворителен рок маратон за Стохата стягат в Перник
Благотворителен рок маратон с участието на съзвездие родни рок музиканти стягат в Перник за рождения ден на изпадналия в беда местен рокаджия Стоян С...
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Благотворителен рок маратон с участието на съзвездие родни рок музиканти стягат в Перник за рождения ден на изпадналия в беда местен рокаджия Стоян С...
Перник. Истинска рок фиеста се готви в Перник за рождения ден на рок музиканта Стоян Стоянов - Стохата. "Стандарт" разказа за неговата съдба в рамките...
Коледното чудо за китариста ще бъде да се върне под прожекторите Той е Стохата - първият български рок музикант, показван по МТV. Стоян Стоянов е лег...