Дават луди пари, за да живеете на това вълшебно място
Каква е уловката
Следете всички новини, анализи и коментари за Стимул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каква е уловката
В инициативата са се включили големи фирми за доставки по домовете и за споделен превоз
Внесе го Мая Манолова
Медицинският университет в София осигурява този стимул
Вярвам, че „българският" Кристален глобус ще бъде нов стимул за развитието на белите спортове у нас. Това се казва в поздравителния адрес, който предс...
София. Ще бъдат стимулирани малките електроцентрали с мощност до 30 kW, които се изграждат върху покриви и фасади на сгради. Тези промени в Закона за...