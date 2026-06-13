Арестуваха приближен на Митьо Очите
Станимир Дидов - Стамбата, известен като част от обкръжението на Митьо Очите, е бил арестуван от полицията в Слънчев бряг. Арестът е за нанасяне на п...
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Станимир Дидов - Стамбата, известен като част от обкръжението на Митьо Очите, е бил арестуван от полицията в Слънчев бряг. Арестът е за нанасяне на п...