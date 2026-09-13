Голяма трагедия в Гърция заради недостиг на спешни медици
За да заработи системата, трябва да бъдат назначени около 700 души
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За да заработи системата, трябва да бъдат назначени около 700 души
В спешните центрове заплатите не са актуализирани
Те твърдят, че са изнудвани от ръководството на болницата да дават част от изработените пари, които получават на първа линия
Призоваха министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов веднага да отмени заповедта си
До тази мярка на здравното министерство се стигна след "колективната оставка" на медицинския персонал и риска филиалът да бъде закрит...
Охраната беше договорена на среща между здравния министър Кирил Ананиев и представители на спешните медици...
1500 лева на месец за лекарите в спешните приемни отделения, а за медицинските сестри 900 лева. Това обеща здравният министър Петър Москов като гарант...
Общопрактикуващи лекари излязоха на национален протест. Те се обявяват се против реформата в сектора. Искат пациентите да имат свобода да избират къде...
София. "Ако гласувате вот на недоверие на министър Петър Москов, подгответе се и за последствията от оставките на всички обругани, псувани и бити спеш...
Пациент наклеветил спешен медик на 112, че е пиян
Притесняваме се да не сложи край на живота си, казват колегите му
Трети път отлагат наказанията за насилието над нас, оплакаха се лекарите