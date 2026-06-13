Цветков "за" спецорган да проверява политиците
За създаването на специализиран орган, който да проверява дали имуществото на политиците отговаря на декларираното се обяви новият шеф на Сметната пал...
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За създаването на специализиран орган, който да проверява дали имуществото на политиците отговаря на декларираното се обяви новият шеф на Сметната пал...