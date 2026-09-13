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КТБ отваря на 21 юли

КТБ отваря на 21 юли

София. На 21 юли точно в 9 часа Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество "Креди Агрикол" ще бъдат отворени за клиенти. Това пише в спе...

22 юни | 15:30
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