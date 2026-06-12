Приключва проект за създаване на социални предприятия
Благоевград. Заключителна пресконференция по проект „Създаване на мрежа на социални предприятие за прилагане на иновативни маркетингови стратегии" ще...
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Благоевград. Заключителна пресконференция по проект „Създаване на мрежа на социални предприятие за прилагане на иновативни маркетингови стратегии" ще...