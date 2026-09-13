Всичко за Смъртна Заплаха

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Плашат журналист със смърт

Плашат журналист със смърт

София. Журналистът Христо Христов е получил анонимна смъртна заплаха. Това съобщава самият той в сайта си desebg.com. Писмото е пуснато в пощенската к...

17 април | 10:41
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