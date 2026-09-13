Смъртна заплаха за прокурор, пратена в колет
Това се е случило преди две седмици, но за него се разбра едва сега
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Това се е случило преди две седмици, но за него се разбра едва сега
От заплаха с убийство се оплака администраторът на ЦСКА Кирил Костов. Той написа във Фейсбук: "Преди няколко часа човекът, който ме изненада и ме наби...
София. Журналистът Христо Христов е получил анонимна смъртна заплаха. Това съобщава самият той в сайта си desebg.com. Писмото е пуснато в пощенската к...