Всичко за Съли Ерна

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Съли Ерна в НДК

Съли Ерна в НДК

Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...

13 септември | 21:30
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"Godsmack" щуряха в клуб

"Godsmack" щуряха в клуб

Съли Ерна развя трибагреника на шоуто в Бургас Як рок, метъл и хардрок пънк разтърсиха Бургас. В 21,30 часа преди вечер Съли Ерна, култовият вокал на...

17 юни | 16:15
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