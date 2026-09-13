Топметалист и спасител на плажа свалят Луиза Григорова

Съли Ерна от "Годсмак" и Дейвид Чокачи снимат с красавицата от "Стъклен дом" Съли Ерна, вокалът на "Годсмак", отново ще идва у нас, но не за концерт...