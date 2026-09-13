Съли Ерна в НДК
Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...
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Съли Ерна, един от най-великите рок изпълнители на нашето време, ще изнесе акустичен концерт в зала номер едно на НДК на 20 октомври. Точно преди годи...
Съли Ерна от "Годсмак" и Дейвид Чокачи снимат с красавицата от "Стъклен дом" Съли Ерна, вокалът на "Годсмак", отново ще идва у нас, но не за концерт...
Съли Ерна развя трибагреника на шоуто в Бургас Як рок, метъл и хардрок пънк разтърсиха Бургас. В 21,30 часа преди вечер Съли Ерна, култовият вокал на...