Златков и Вукадинова са №1 в слаломите в Пампорово
Утре състезанията в курорта продължават
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Утре състезанията в курорта продължават
Словенецът Аляз Дворник и Елведина Музаферия (Босна и Херцеговина) спечелиха слаломите за купа „Юлен" в Банско. Ден след като бе най-бърз в първия сла...
Повече от 90 алпийци от 8 държави ще участват в стартовете по слалом за купа „Юлен" в Банско (28-29 декември), които са от календара на ФИС. Най-добри...