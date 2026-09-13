Всичко за Сито

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Двойно сито за инвалидите

Двойно сито за инвалидите

Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...

27 януари | 6:15
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Двойно сито за чиновници

Двойно сито за чиновници

Кандидатите попадат в "банка кадри", после - на конкурси в министерствата Двойно сито при назначаването на чиновници предвижда промяна в Закона за дъ...

14 юли | 20:40
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Сломка шашна със ски умения

Сломка шашна със ски умения

Известният в Германия футболен треньор Мирко Сломка шашна почиващите на австрийския зимен курорт Клейнарл. Наставникът, който за последно води "Хамбур...

03 януари | 18:20
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Двойно сито за кабинет

Двойно сито за кабинет

Цачева, Бъчварова и Стоянова откриват преговорите, Бойко се включва на финала Двойно сито за кабинет прави Бойко Борисов. Преговорите започват в поне...

08 октомври | 5:50
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