Двойно сито за инвалидите
Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...
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Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...
Кандидатите попадат в "банка кадри", после - на конкурси в министерствата Двойно сито при назначаването на чиновници предвижда промяна в Закона за дъ...
Известният в Германия футболен треньор Мирко Сломка шашна почиващите на австрийския зимен курорт Клейнарл. Наставникът, който за последно води "Хамбур...
Промените в нормативните актове ще се одобряват първо от коалиционните партньори ГЕРБ ще предложи експертно сито за законодателната инициатива на мно...
Цачева, Бъчварова и Стоянова откриват преговорите, Бойко се включва на финала Двойно сито за кабинет прави Бойко Борисов. Преговорите започват в поне...