Българска фирма с финансов проект на Карибите
Българската технологична компания "Сирма Бизнес Консултинг" стартира поредния си финансов проект на Карибите. Тя ще изгради нова платформа за електрон...
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Българската технологична компания "Сирма Бизнес Консултинг" стартира поредния си финансов проект на Карибите. Тя ще изгради нова платформа за електрон...