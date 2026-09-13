Като с чук! Удрят ни две силни магнитни бури
Има няколко универсални метода за справяне с тях
Следете всички новини, анализи и коментари за Силна Буря. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има няколко универсални метода за справяне с тях
Има и наводнени пътища и населени места без ток
Силна буря премина през Пловдив. Пороен дъжд, придружен с гръмотевици, наводни много улици и предизвика задръствания. Граждани останаха в колите си з...
Монтана. Силна буря се разрази над Монтана към 14 часа в понеделник. Само за 20 минути над града се изсипаха по 33 л на кв. м., съобщиха от местната х...