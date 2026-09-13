Прецедент: Жена стана командващ на мироподдържащи сили на ООН
Норвежката гражданка генерал Кристин Лунд бе назначена на начело на силите на ООН за поддържане на мира в Кипър от генералният секретар на ООН Бан Ки-...
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Норвежката гражданка генерал Кристин Лунд бе назначена на начело на силите на ООН за поддържане на мира в Кипър от генералният секретар на ООН Бан Ки-...
София. Въоръжени екипи на жандармерията и полицията нахлуха малко преди обед в офис на търговско дружество на бул, "Черни връх" в София. По информ...
Киев. Силите за сигурност на страната трябва „да защитят гражданите в Крим и да накажат престъпниците", които са окупирали сградата на кримския парлам...
Дамаск. В близост до полицейски участък в квартал Джубар се е взривила кола-бомба, в резултат на което са загинали най-малко осем членове на сирийски...