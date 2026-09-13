Лошо! Обраха голям наш спортист
Бил е в друг град по време на кражбата
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Бил е в друг град по време на кражбата
Новата ни надежда в професионалния бокс Данаил Станоев започна подготовката за галавечерта на 30 декември, на която ще се бие с гърка Джамал Хюсеиногл...
Серафим Тодоров се похвали, че е започнала процедура по организирането на титаничен боксов мач между него и най-богатия спортист в света Флойд Мейуедъ...
Телевизионният гигант CNN дойде на крака в Пазарджик при световния шампион по бокс Серафим Тодоров. Причината - Сарафа е последният човек на земята, п...
Човекът, който победи Флойд Мейуедър живее от другата страна на улицата, срещу изгоряло магазинче за кафе с огромен банан нарисуван на задната му стен...
Серафим в най-силните му години
Грецки, Фелпс и куп знаменитости гледаха шоуто на Мейуедър