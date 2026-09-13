Последните секунди на шахидката, взривила се в Париж (ВИДЕО)
Последните секунди от живота на шахидката Хасна Аитбулахсен. Това показва уникално видео, появило се днес в социалните мрежи. То е направено от свидет...
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Последните секунди от живота на шахидката Хасна Аитбулахсен. Това показва уникално видео, появило се днес в социалните мрежи. То е направено от свидет...
Трето тяло е намерено в щурмувания от спецчасти в сряда апартамент в парижкото предградие Сен Дени, съобщиха от прокуратурата в Париж, предаде Би Би С...
Френските власти не потвърждават информацията, появила се в световните медии, че Абделхамид Абауд, който се смята за основен организатор на атентатите...
Спецчастите убиха трети терорист в "Сен Дени", съобщава извънредно Би Би Си. Обсадата на апартамента, в който са се барикадирали терористите, сред кои...
Спецакцията в парижкото предградие "Сен Дени" продължава. Стана ясно коя е мишената на полицейските действия. Това е мозъкът на атентатите в Париж Абд...
Спецакцията в парижкото предградие "Сен Дени" продължава. Стана ясно коя е мишената на полицейските действия. Това е мозъкът на атентатите в Париж Абд...