Наши фенове на "Арсенал" с благотворителна кампания
Благотворителната кампания на фенклуба на английския "Арсенал" в Шумен за събиране на дрехи и обувки, продължава
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Благотворителната кампания на фенклуба на английския "Арсенал" в Шумен за събиране на дрехи и обувки, продължава
Пловдив. Днешният празник на християнската младеж и семейство е повод не само да говорим за традиционните семейни ценности, но и да се замислим за оне...
Момчилград. Центърът за настаняване от семеен тип в Момчилград ще посрещне своите обитатели до месеци. Строителните дейности и цялостното оборудване н...
Смолян. Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г. отвори врати в Смолян. Той се намира в квартал "Каптажа" и бе официално открит от км...
Министър Десислава Терзиева откри във Враца нова къща за 44 деца в неравностойно положение Враца. Над 100 милиона лева се инвестират чрез програмат...
Благоевград. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри два Центъра за наставяне от семеен тип за деца в Благоевград. Тя заедно с об...
Благоевград. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева пристига на официално посещение в Благоевград в петък. Заедно с кмета д-р Атанас К...
Гоце Делчев. Второ публично представяне на проекта на община Гоце Делчев „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за предоставяне на...
Добрич. Община град Добрич започна изпълнение на проект за изграждане на четири Центъра за настаняване от семеен тип. Кметът на Добрич Детелина Николо...