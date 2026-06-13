Трейс груп вдига църква в с. Мъдрец
Изграждането на нов православен храм започва в старозагорското с. Мъдрец, в което старата църква от години е пред срутване. Старозагорският митрополит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Мъдрец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изграждането на нов православен храм започва в старозагорското с. Мъдрец, в което старата църква от години е пред срутване. Старозагорският митрополит...