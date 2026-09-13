Мъж упоил и изнасилил две момичета в с.Енина
Преди да ги пусне ги заплашвал с нож и убийство, ако разкажат на някого
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Преди да ги пусне ги заплашвал с нож и убийство, ако разкажат на някого
Жестока катастрофа отне живота на две жени, едната от които бременна. 24 годишната Гюлсун е загинала на място след удара. Минути по-късно издъхнала и...
Енина иска паметник на Бай ганьо. Кметът на казанлъшкото село Веселин Андреев е внесъл предложение до Общинския съвет в Казанлък да бъде изграден паме...