Борисов: "Стандарт" е двигател на идеи
Бойко Борисов, министър-председател на Република България Приемете моите поздрави по случай 24-ата годишнина на вестник „Стандарт". Пожелавам на цели...
Следете всички новини, анализи и коментари за Седмичник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бойко Борисов, министър-председател на Република България Приемете моите поздрави по случай 24-ата годишнина на вестник „Стандарт". Пожелавам на цели...
Журналисти се събраха в залата, където преди 50 години тръгва култовият през соца седмичник Вестник "Поглед" е легенда, която остава завинаги във вре...
Рим. Папски седмичник излезе на книжния пазар в Италия, съобщи френският в. "Монд. Негов автор е "Мондадори", което издава сп. "Грация" и "Клоузър"....