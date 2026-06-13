Нова тапа на "Цариградско шосе" от днес
От 1-ви юни още една тапа ще затрудни движението по столичния бул. „Цариградско шосе". От Столична община започват ремонти в участъка от 4-ти километъ...
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От 1-ви юни още една тапа ще затрудни движението по столичния бул. „Цариградско шосе". От Столична община започват ремонти в участъка от 4-ти километъ...