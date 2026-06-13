Посланикът на САЩ чака въпросите ви във "Фейсбук"
От днес до петък, посланикът на САЩ Марси Б. Рийс ще отговаря на въпроси на Фейсбук страницата на посолството. Въпросите може да задавате както на бъ...
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От днес до петък, посланикът на САЩ Марси Б. Рийс ще отговаря на въпроси на Фейсбук страницата на посолството. Въпросите може да задавате както на бъ...