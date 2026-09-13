400 млн. лева загуби от руското ембарго (ОБЗОР)
400 млн. лв. е загубил земеделският сектор след въвеждане на санкциите срещу Русия. Изчисленията са до края на май, обяви земеделският министър Десисл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Руско Ембарго. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
400 млн. лв. е загубил земеделският сектор след въвеждане на санкциите срещу Русия. Изчисленията са до края на май, обяви земеделският министър Десисл...
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева призова за отпадане на руското ембарго. Тя говори по време на посещението си на Международното се...
От началото на руското ембарго през август 2014 г. до януари 2016 г. българското земеделие по отделни сектори е загубило близо 300 милиона лева приход...
Отминаващата 2014 г. бе изключително тежка за бранша. Това заявиха млекопроизводители от Благоевградско пред БНТ. По това време на миналата година в х...
Руското ембарго за внос на редица храни от ЕС удря българските мандри. Родни производители алармират, че заради забраната на Москва голяма част от евр...
Пловдив. Руското ембарго, което засегна производителите на плодове и зеленчуци, вече тегне и върху сектор "Мляко и млечни продукти". Това заяви в Плов...
Брюксел. Държавите-членки на Европейския съюз подкрепят предприетите от Европейската комисия стъпки, за преодоляване на трудностите в сектора на земед...
Фермерите не бързат да вземат 125 млн. евро от Брюксел Фалстарт маркира началото на набиране на документи за компенсация срещу руското ембарго. В пър...
София. Засегнатите от руското ембарго земеделски производители ще трябва да се надпреварват за компенсациите от Брюксел. Първите по време ще са първи...